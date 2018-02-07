لوسي تهاجم صافيناز: "شوفتك بترقصي من غير حاجة خالص" (فيديو)

هاجمت الفنانة لوسي، الراقصة الأرمينية صافيناز، مؤكدة أن على الأخيرة أن ترتدي بدل رقص أكثر احتشامًا وأن تكف هي وغيرها عن حركات الابتذال.





وأكدت صافيناز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاصمة مع تامر عبد المنعم" المذاع على فضائية "العاصمة" أنها لم ترتدي أي بدلة رقص بدون شورت، منذ احترافها الرقص في مصر قائلة " لو في فيديوهات أو صور لي أثناء الرقص ببدل بدون شورت طلعوها".





وواصلت لوسي هجومها على صافيناز قائلة لها: "أنا شوفتك كنتي بترقصي من غير حاجة خالص، والعيب مش في الشورت، العيب في حركات الإثارة المبتذلة اللى بتعملوها".







