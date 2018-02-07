كاتب صحفي: حميمية العلاقات بين مصر والإمارات تزعج المتآمرين



وأضاف "سرايا" في لقاء مع برنامج "ساعة من مصر"، المذاع على قناة الغد الفضائية، ويقدمه محمد المغربي، أن هذه الحميمية إذا أزعجت أى عربي يعتبر متآمرًا على العرب مثل الإخوان المسلمين فى مصر ودولة قطر التى تآمرت على العرب.



ولفت إلى أن عدوي الحميمية ستنتشر قريبًا بين كل دول المنطقة مشيرًا إلى أن حيوية شباب القيادتين المصرية والإماراتية تزيد من عمق العلاقات.



وأكد أن دولة قطر تآمرت على أسس شيطانية لتحقيق مصالحها الاقتصادية، لافتا إلى أن دولة عمان بيت حكمة وخبرة سياسة حكيمة وملتقى الحضارات فى الشرق.

قال الكاتب الصحفي أسامة سرايا، إن الحميمية بين العلاقات المصرية الاماراتية تعتبر نموذجا يسعد كل عربي، ويزعج المصالح الأجنبية، وكل من يريد التدخل فى الشأن العربي.