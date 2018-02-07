باحثة: هناك سيطرة إسرائيلية على المنازل المحيطة بـ"الأقصى" لإحكام السيطرة عليه



وأضافت سعدالدين، خلال لقاءها مع برنامج "وراء الحدث" على قناة "الغد" الفضائية، الذي يقدمه الإعلامي علاء الشيخ، أن هذه الخطوة لها تبعاتها ومخاطرها على المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس.



وأشارت إلى أن هذا يعني أنه لا يوجد أي إمكانية لأي نوع من التقاضي أو الاستئناف أو الرجوع إلى محاكم الاحتلال، وهذا ينسحب على أي عمليات تقوم بها سلطات الاحتلال من هدم للمنازل أو سحب الهويات أو مصادرة الأراضي.



وكشفت أنه من منظور سلطات الاحتلال لا يوجد أى خيارات أمام الشعب الفلسطينى بالضفة وهم حوالى أكثر من 30 ألف مواطن فلسطينى، لافتة إلى أن هذه الإجراءات نوع من التطهير العرقي وهذا القرار يتزامن مع تحرك كثير من قبل نواب اليمين المتطرف من أجل سن مشروع قانون ضم الضفة تحت السيادة الاسرائيلية وهناك إجراءات سريعة من أجل تطبيق قرار الرئيس الأمريكي "ترامب" بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل.



وأوضحت أن هناك استيلاء إسرائيلي على بعض المنازل المحيطة بالمسجد الأقصى لإستكمال أحكام السيطرة على المسجد الأقصى عند إتمام قانون ضم الضفة بما فيها القدس واقتطاع حوالى 60 % من مساحة أراضي الضفة من الناحية الغربية بما تضمة حوالى 310 آلاف مستوطن إسرائيلي.

أكدت رئيسة تحرير الشؤون الفلسطينية في جريدة الغد الأردنية، الدكتورة نادية سعد الدين، إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأخير بنقل صلاحيات تأمين ضواحي القدس من الشرطة إلى الجيش، يعتبر استكمالات لإجراءات تهويد مدينة القدس المحتلة خاصة بعد قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.