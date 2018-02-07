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7 تصريحات مثيرة لـ"الشاطر" في "هنا العاصمة".. محمد صلاح في الصدارة

الأربعاء 07/فبراير/2018 - 05:52 ص
7 تصريحات مثيرة لـالشاطر في هنا العاصمة.. محمد صلاح في الصدارة
إسلام الشاطر
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الفجر الرياضي
 

استضاف برنامج "هنا العاصمة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة CBC، أمس الثلاثاء، الكابتن إسلام الشاطر، في حديث خاص عن برنامجه الجديد على قناة extra news.

 

وفيما يلي أبرز 7 تصريحات لإسلام الشاطر خلال الحوار:

 

1 – إكسترا نيوز واحدة من القنوات التي لديها نسبة مشاهدة عالية وبها إدارة محترفة سهلت التعامل بيننا.

 

2 – إكسترا تايم مع الشاطر سيحاول عمل شئ جديد وسريع حيث سيكون هناك فقرة تحليلية مختلفة بعيدًا عن التحليل المعتاد.

 

3 - هناك فقرة في البرنامج باسم كشف حساب وسانتقد فيها وبشدة كل مخطئ.

 

4 – يجب أن أكون محايدًا أثناء عملي كإعلامي وأن أوازن بين كل الأندية بغض النظر عن الأقرب إلى قلبي.

 

5 – إكسترا نيوز وفرت لي ولفريق العمل رحلة إلى روسيا لمتابعة كأس العالم ليس لمتابعة مباريات منتخب مصر فقط بل المونديال ككل.

 

6 – محمد صلاح يقدم شيئًا يجعل المصريين فخورين به ولا أغار منه لأنه وصل إلى مرحلة كان من الصعب أن يفكر فيها جيلي.

 

7 - خلال الفترة القادمة سُيفتح ملف التجديد للكابتن حسام البدري مديرًا فنيا للنادي الأهلي ولو كنت أحاوره لسألته "هل ستجدد للأهلي"؟

 

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