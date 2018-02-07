دبلوماسي سابق: أوروبا لن تقبل بتركيا عضوا.. وكانت تغازلها بالتفاوض



وأضاف "بيومي" في لقاء مع برنامج "الطريق إلى الاتحادية"، المذاع على قناة "ON Live" الفضائية، أن الاتحاد الأوروبي لمن يُدخل دولة أغلبيتها مسلمة داخله، وبالتالي فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدأ يبحث عن دور آخر.



وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هناك مصالح مشتركة بين تركيا وروسيا مثل منع إقامة دولة كردية، ورغم الحروب بين أمريكا وتركيا وروسيا وإيران، في سوريا يجب عليهم التنسيق.

قال جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن أوروبا لن تقبل بتركيا عضوا في الاتحاد الأوروبي، وكانت تغازلها بالتفاوض، والمعونات، ومع تغير الأوضاع لم تصبح تركيا مهمة بالنسبة لهم.