متخصص بالشأن التركي: سياسات أنقرة مناقضة لسياسات القاهرة



وأضاف "عبدالقادر" في لقاء مع برنامج "الطريق إلى الاتحادية"، المذاع على قناة "ON Live" الفضائية، أن تركيا تحولت إلى دولة تدعم التيارات الجهادية، وتستعرض قدراتها العسكرية، بينما مصر تدعم الاستقرار.



وتابع المتخصص في الشئون التركية، أنه في سوريا ترى تركيا أن قوة نفوذها يعود إلى تراجع القوى العربية، وتتماهى مع السياسة القطرية، ولذلك ترى أدوار مصر في القضية الفلسطينية، والليبية، واستعادة العلاقات مع السودان، كلها تهديدات لأنقرة، وتنظر لمصر على أنها منافس أقليمي، ولذلك مقارباتها تجاه مصر عدائية.

قال الدكتور محمد عبدالقادر، المتخصص في الشئون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن المشروع التركي مناقض تماما للمشروع المصري، لافتا إلى أن القاهرة تتبنى سياسة معتدلة.