"الري": توعية المزارعين وبعض الصناعات تؤثر في كمية المياه



وأضاف "الإمام" في لقاء مع قناة ON Live الفضائية، أنه إذا تمت توعية المزراعين، ستتوفر كمية مياة ستؤثر كثيرا، لافتا إلى أن بعض الصناعات تستهلك كميات مياة كثيرة لابد من الترشيد فيها.



وشدد على أن كل جهودهم تعتمد على تغيير السلوك، وهو أمر يأخذ وقتا طويلا، ولكن بدأنا فيه.

قال حسام الإمام، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن الاستخدام السيء للمياه يؤثر في كميتها، لافتا إلى أن الزراعة تستهلك 86% من مواردنا المائية، وهذا يتطلب من المزارعين الانتباه، لأن كل نقطة مياة لديهم تساوى حياة.