أرقام حمدي النقاز في أول ظهور له بقميص الزمالك

سجل الدولي التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن الجديد للزمالك ظهوره الأول مع الفارس الأبيض في مسابقة الدوري العام، خلال مباراة طنطا ضمن فعاليات الجولة الـ22 للمسابقة المحلية والتي إنتهت بفوز أبناء ميت عقبة 2-1.

ويستعرض "الفجر الرياضي " في هذا التقرير أبرز أرقام حمدي النقاز في ظهوره الأول مع الزمالك أمام طنطا:-

- دقائق اللعب : 90 دقيقة

- صناعة الأهداف: هدف وحيد

- العرضيات الصحيحة: 3 عرضيات

- العرضيات الخاطئة: 3 عرضيات

- التمريرات الناجحة: 37 تمريرة

- التمريرات الخاطئة: 15 تمريرة

- دقة التمرير: 71%

- المراوغات الناجحة: 4 مراوغات

- المرواغات الخاطئة: 1 مراوغة

- استخلاص الكرة: 16 مرة

- فقد الكرة: 4 مرات

- تشتيت الكرة: مرتين

- التسلل: مرة وحيدة