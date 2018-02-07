نائبة: قانون زراعة الأعضاء صدر منذ 2010 ولم يتم تفعيله



وأضافت "عبدالحليم" في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أن تجارة الأعضاء استشرت لأن الناس لا تجد الأعضاء التي تحتاجها، لافتة إلى أن 3 شباب تبرعوا بأعضائهم بالفعل، ووثقوا ذلك في الشهر العقاري.



وشددت على أنه تم تفعيل القانون، وتغليظ العقوبة لتصل إلى الإعدام.

قالت إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، إن قانون زراعة الأعضاء البشرية، صدر منذ عام 2010، ولكنه لم يتم تفعيله، ولذلك كان يجب المطالبة بتفعيله.