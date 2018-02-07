ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نائبة: قانون زراعة الأعضاء صدر منذ 2010 ولم يتم تفعيله

الأربعاء 07/فبراير/2018 - 05:23 ص
نائبة: قانون زراعة الأعضاء صدر منذ 2010 ولم يتم تفعيله
النائبة إيناس عبدالحليم
طباعة
نعيم يوسف
 
قالت إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، إن قانون زراعة الأعضاء البشرية، صدر منذ عام 2010، ولكنه لم يتم تفعيله، ولذلك كان يجب المطالبة بتفعيله.

وأضافت "عبدالحليم" في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أن تجارة الأعضاء استشرت لأن الناس لا تجد الأعضاء التي تحتاجها، لافتة إلى أن 3 شباب تبرعوا بأعضائهم بالفعل، ووثقوا ذلك في الشهر العقاري.

وشددت على أنه تم تفعيل القانون، وتغليظ العقوبة لتصل إلى الإعدام.
المزيد عن: مجلس النواب قانون زراعة الأعضاء البشرية إيناس عبد الحليم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع أن تنجح الحكومة في السيطرة على الأمطار ومواجهة السيول؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس فرنسا
ميتز
-
x
19:30
-
كان
لانس
-
x
19:30
-
تروا
مونبلييه
-
x
22:00
-
ليون
كأس ألمانيا
آينتراخت فرانكفورت
-
x
19:30
-
ماينز
شالكه
-
x
21:45
-
فولفسبورج
كأس الإتحاد الإنجليزي
توتنهام هوتسبير
-
x
21:45
-
نيو بورت
كأس البرتغال
بورتو
-
x
22:15
-
سبورتينج لشبونة
كأس ملك إسبانيا
إشبيلية
-
x
22:30
-
ليجانيس
دوري الخليج العربي الاماراتي
حتا
-
x
15:20
-
الوحدة
الوصل
-
x
18:00
-
الجزيرة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/7/2018 8:10:05 AM