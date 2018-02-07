باحثة: يمكن للزوجة التمرد على زوجها.. ومتصلة: بعض السيدات "عايزة تدبح"



وأضاف "رفعت" في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، ويقدمه أحمد موسى، أنها ليست ضد المرأة أو الرجل، ولكن تطالب بوجود ود في العلاقة بين الزوجين، ويمكن للرجل أن يتمرد على سلوك زوجته.



من جانبها ردت متصلة تدعى "ريهام"، قائلة إنها تبلغ من العمر 40 عامًا، ولكن لا تريد الزواج بسبب الرجال الذين يهينون المرأة، لافتة إلى أن بعض السيدات "عايزة تدبح"، وأخريات فضليات.

قالت الدكتورة رانيا رفعت، الباحثة في شئون المرأة، إن السيدة تستطيع التمرد على زوجها إذا كانت الأوضاع التي تعيشها غير جيدة، ويأخذ زوجها حقوقا ليست حقوقه.