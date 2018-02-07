تكريم "المحجوب" ومحافظ الإسكندرية والمسيري في احتفالية "إسكندرية تكرم محافظيها"(صور)

نظمت مساء الثلاثاء جمعية فناني ومبدعي الإسكندرية برئاسة المهندس عوف همام احتفالية"إسكندرية تكرم محافظيها" في يوم الوفاء، تم خلالها تكريم مجموعة من محافظى الإسكندرية السابقين والمحافظ الحالي والقيادات الأمنية بالمحافظة، بحضور اللواء عبد السلام المحجوب، هاني المسيري واللواء رضا فرحا، والعميد حازم بدر الدين نائبا عن قـائـد المنطقـة الشمـاليـة العـسكرية وقناصل دول السودان وفلسطين وفرنسا، وبعض أعضاء مجلس النواب والمجتمع المدني .





وقال محافظ الإسكندرية إن إقامة هذه الاحتفالية، في يوم يدل على الاحترام والوفاء لكل القيادات، وإن المشاعر والود الذي نتقابل به الْيَوْمَ هو ما يقربنا جميعا.





وأضاف: "أهم ما يميز احتفاليتنا الْيَوْمَ هو تواجد اللواء محمد عبد السلام المحجوب، فهو كَمَا يلقبه السكندريين المحبوب، والذي تسبب فى مشاكل كبيرة لجميع المحافظين الذين أتوا بعده، لأنه صنع حالة حب فى الشارع السكندرى، نتعلم منه جميعنا ونتمنى ان نكون جزءا من إمكانياته، فأعماله التي تميزت بها الإسكندرية تجعله قدوة لنا ومثال نتحرك على أساسه ونتواجد على قواعده بالشارع السكندري".





وأكد المحافظ أن جميع زملائه المحافظين السابقين هم زملاء كفاح، فالجميع يبذل كل ما في وسعه لإنجاح مهمته وجميعنا يريد النجاح والتوفيق، مشيراً إلى أن الإسكندرية مدينة صعبة جدا وذات طابع خاص متميز منفرد بخلاف باقى المحافظات ، إلا أنها بتعاون الجميع وبدعم ومساندة القيادة السياسية ستعود كما كانت عليه وما يرضي أهلها ومحبيها .





وأشاد سلطان بالدور الكبير القوات المسلحة وما تقدمه من دعم وتعاون فى جميع المشروعات القومية والتنموية التى تتم بالمحافظة، كما قدم الشكر لمديرية أمن الإسكندرية للمجهودات المبذولة في عودة واستقرار الأمن خاصة أن الزيارات والأعياد بالإسكندرية تحتاج لمجهود وتكثيف أمني كبير والتواجد بالشارع في المناسبات هي مهمة صعبة يتم إنجازها بتعاون الجميع، مؤكدا أيضا على الدور والتميز الغير مسبوق للمثقفين والمجتمع المدني بالإسكندرية.





من جانبه أعرب المحجوب عن سعادته بتواجده في مدينته المحبوبة المفضلة له وسط أهلها ومحبيه وزملائه، مقدما الشكر لجميع المحافظين السابقين على ما قدموه للإسكندرية في فترة توليهم منصبهم، وأشار إلى أن الدكتور محمد سلطان هو امتداد لمنظومة تعمل بحب لإرضاء أهل الإسكندرية والنهوض بعروس البحر الأبيض المتوسط، ومطالبا الجميع بالتعاون لحل جميع مشكلات وتحديات المحافظة.





وتقدم المسيري بالشكر للجميع على هذا التكريم الذي جمعه بقيادات عظيمة تولت الإسكندرية، مؤكدا أن الجميع عمل جاهدا لتطوير الإسكندرية، وأضاف أنه كان يتمنى أن يخدم بالقوات المسلحة المصرية ويكون ابن من ابناءها، إلا انه اعتبر نفسه جنديا عمل بكل ما في وسعه والإمكانيات المتاحة لخدمة المحافظة لمدة مايقرب من عام فترة توليه منصبه، مؤكدا على أنها بالفعل هي امتداد ومشوار طويل نكمله جميعا بالتوالي .





على الصعيد ذاته، قدم فرحات الشكر لجميع القائمين على الاحتفالية، ودعوته بالإسكندرية المدينة المحببة له، معرباً عن سعادته بتواجده مع زملائه، خاصة اللواء "المحجوب" الذي تعلم منه الجميع، مؤكدا على أن منصب محافظ الإسكندرية هو مهمة صعبة جدا، وكل مرحلة يبذل بها المحافظ مجهود كبير لإنجاح مهمته، وأن الدكتور محمد سلطان يبذل كل ما في وسعه ويتعاون مع الجميع بما يَصْب في مصلحة الإسكندرية، وخير دليل على ذلك هو المجهود الكبير المبذول خلال النوات والتواجد المستمر بالشارع والتواصل مع الجميع.