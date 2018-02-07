سلسلة جديدة من أفلام حرب النجوم بتوقيع مؤلفي (جيم أوف ثرونز)

أعلنت ديزني عن سلسلة أخرى جديدة من أفلام (ستار وورز) أو حرب النجوم الشهيرة على أن تحمل هذه المرة توقيع مؤلفي المسلسل التلفزيوني الناجح (جيم أوف ثرونز).

وقالت شركة والت ديزني في بيان يوم الثلاثاء إن ديفيد بنيوف ودي.بي وايس سيكتبان وينتجان السلسلة الجديدة التي ستكون منفصلة عن ملحمة سكاي ووكر وكذلك عن الثلاثية التي أعلن عنها مؤخرا بتوقيع المخرج رايان جونسون.





وقالت كاثلين كنيدي رئيسة شركة لوكاسفيلم في بيان إن تمكن بنيوف ووايس ”من الشخصيات المعقدة وعمق وثراء الميثولوجيا سيضيف أبعادا جديدة وسيدفع ستار وورز قدما بطريقة أرى أنها ستكون مثيرة للغاية“.





كانت ديزني أعلنت في نوفمبر تشرين الثاني أن جونسون، مخرج فيلم (ستار وورز: ذا لاست جيداي)، سيكتب ويخرج أول أفلام ثلاثية جديدة ضمن سلسلة الخيال العلمي الناجحة وسيدخل شخصيات جديدة ويستكشف عوالم لم تظهر على الشاشة من قبل.





وبدأ عرض فيلم (ذا لاست جيداي) في ديسمبر كانون الأول وحقق أرباحا تجاوزت 1.3 مليار دولار على مستوى العالم.





وحققت شبكة (إتش.بي.أو) التلفزيونية التي تنتج مسلسل (جيم أوف ثرونز) نجاحا باهرا على مستوى العالم كما حصل المسلسل الذي تدور أحداثه في إطار خيالي يشبه العصور الوسطى على عدد من الجوائز. وتابع الموسم السابع من المسلسل نحو 30 مليون مشاهد في الولايات المتحدة وحدها العام الماضي.





ومن المقرر عرض الموسم الأخير من المسلسل في 2019.





وقال بنيوف ووايس في بيان يوم الثلاثاء إنهما من محبي حرب النجوم منذ وقت طويل.





وأضافا في بيان مشترك ”في صيف 1977 سافرنا إلى مجرة بعيدة للغاية ونحلم بها منذ ذلك الحين“ في إشارة إلى أول أفلام سلسلة حرب النجوم.



