سعد الدين الهلالي لـ"النخبة": "وثقنا فيكم كتير ومعملتوش حاجة"



وأضاف "الهلالي" في لقاء مع برنامج "مصر والعالم"، الذي يقدمه عماد أديب، على قناة الحياة الفضائية، أنه يجب أن نراهن على الشعب في الرد على "داعش"، موجهًا حديثه للنخبة قائلًا: "وثقنا فيكم كتير ومعملتوش حاجة".

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حصل على شعبيته من الشعب وليس من حزب، ولذلك فهو "مطمئن وعامل شفافية مع الشعب".