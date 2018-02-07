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سعد الدين الهلالي لـ"النخبة": "وثقنا فيكم كتير ومعملتوش حاجة"

الأربعاء 07/فبراير/2018 - 05:38 ص
سعد الدين الهلالي لـالنخبة: وثقنا فيكم كتير ومعملتوش حاجة
الدكتور سعد الدين الهلالي
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حصل على شعبيته من الشعب وليس من حزب، ولذلك فهو "مطمئن وعامل شفافية مع الشعب".

وأضاف "الهلالي" في لقاء مع برنامج "مصر والعالم"، الذي يقدمه عماد أديب، على قناة الحياة الفضائية، أنه يجب أن نراهن على الشعب في الرد على "داعش"، موجهًا حديثه للنخبة قائلًا: "وثقنا فيكم كتير ومعملتوش حاجة".
المزيد عن: مصر والعالم سعد الدين الهلالي النخبة السيسي
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