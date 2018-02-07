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موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في بطولة الدوري المصري والقنوات الناقلة

الأربعاء 07/فبراير/2018 - 05:02 ص
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في بطولة الدوري المصري والقنوات الناقلة
الأهلي
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أحمد عصام
 

يلتقي فريق المقاولون العرب، مع منافسه فريق الأهلي، يوم الخميس 8-2-2018، في تمام الساعة 7 مساءً على إستاد بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

 

وأعلنت عدة قنوات عن إذاعة هذا اللقاء وهم:-

 

- قناة أون سبورت

 

- قناة دي أم سي الرياضية

 

- النايل سبورت الرياضية

 

ويحتل فريق الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة، بينما يحل فريق المقاولون في المركز السابع برصيد 31 نقطة.

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