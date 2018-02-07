موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في بطولة الدوري المصري والقنوات الناقلة
الأربعاء 07/فبراير/2018 - 05:02 ص
أحمد عصام
يلتقي فريق المقاولون العرب، مع منافسه فريق الأهلي، يوم الخميس 8-2-2018، في تمام الساعة 7 مساءً على إستاد بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.
وأعلنت عدة قنوات عن إذاعة هذا اللقاء وهم:-
- قناة أون سبورت
- قناة دي أم سي الرياضية
- النايل سبورت الرياضية
ويحتل فريق الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة، بينما
يحل فريق المقاولون في المركز السابع برصيد 31 نقطة.