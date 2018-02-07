موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في بطولة الدوري المصري والقنوات الناقلة

يلتقي فريق المقاولون العرب، مع منافسه فريق الأهلي، يوم الخميس 8-2-2018، في تمام الساعة 7 مساءً على إستاد بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وأعلنت عدة قنوات عن إذاعة هذا اللقاء وهم:-

- قناة أون سبورت

- قناة دي أم سي الرياضية

- النايل سبورت الرياضية

ويحتل فريق الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة، بينما يحل فريق المقاولون في المركز السابع برصيد 31 نقطة.