بعثة المقاصة تطير للسنغال استعدادا لمواجهة جينيريشن بدوري الأبطال (صور)

غادرت فى الثانية والربع فجر اليوم، الأربعاء بعثة فريق مصر المقاصة إلى السنغال، استعداداً لمواجهة فريق جينيريشن فوت بطل السنغال، في مباراة الذهاب بالدور التمهيدى لبطولة دوري الأبطال الإفريقية، والمقرر لها يوم السبت المقبل، بملعب الصداقة بالعاصمة السنغالية داكار.

وضمت البعثة 33 فردا، برئاسة عمرو مصطفى المدير التنفيذي لشركة المقاصة سبورت، ومحمد مجد المشرف على الكرة بالنادي والجهاز الفني الطبي والإداري و19 لاعبا.

من جانبه، أكد عماد سليمان المدير الفنى للمقاصة، بأنه يثق في إمكانيات لاعبي الفريق جيدا، وقدراتهم على تحقيق نتيجة إيجابية لتسهيل مهمة الفريق خلال مباراة العودة والتى ستقام الأربعاء 21 فبراير الجاري.

وقال المدير الفنى للمقاصة، إنه درس فريق جينيريشن فوت السنغالي من خلال مشاهدته لإحدي مبارياته بالفيديو، موضحا أن قدرات لاعبي المقاصة الفنية والمهارية أفضل من المنافس، وهو ما يجعل الفريق قادرا على تحقيق نتيجة جيدة.