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شركة الاتصالات السعودية تكشف عن ثورة رقمية

الأربعاء 07/فبراير/2018 - 04:39 ص
شركة الاتصالات السعودية تكشف عن ثورة رقمية
الاتصالات السعودية
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أعلن خالد البياري الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية، نيتهم طرح باقات مختلفة في المستقبل لنقل مباريات الدوري السعودي بمقابل مالي، فيما ستكون هناك قنوات مجانية.

 

وقال خالد البياري في حديث لقناة "العربية" بعد حصول الاتصالات السعودية على حقوق نقل الدوري السعودي للمحترفين لمدة 10 أعوام: "هناك ثورة رقمية تغير مفاهيم صناعات مختلفة مثل الاتصالات والإعلام.. والتقاطع بين الإعلام والاتصالات كان محفزا مهما لاتخاذنا هذه الخطوة بعد دراسة وافية".

 

وأجاب الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية عن سؤال حول تشفير المسابقات، بالقول: "ستكون هناك باقات مختلفة، بعضها محمل بميزات مختلفة وبمقابل، كما ستكون هناك كذلك مباريات على قناة مجانية مفتوحة من خلال "دوري بلس".

 

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