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مدير صندوق تطوير العشوائيات: "شوارعنا أوسع وأنضف من شوارع أوروبا"

الأربعاء 07/فبراير/2018 - 04:46 ص
مدير صندوق تطوير العشوائيات: شوارعنا أوسع وأنضف من شوارع أوروبا
المهندس خالد صديق
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نعيم يوسف
 
قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن "انضباط أي دولة وعنوانها هو الشارع بتاعها، وإحنا العنوان بتاعنا عشوائية في كل شيء".

وأضاف "صديق" في لقاء مع برنامج "العاصمة"، المذاع على قناة العاصمة الفضائية، ويقدمه تامر عبدالمنعم: "شوارعنا أوسع وأنضف من شوارع أوروبا، ولكن هناك ملتزمين بالمرور".

ولفت المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات إلى أنه "محدش بيحترم خط المرور".
المزيد عن: قناة العاصمة خالد صديق العشوائيات أوروبا
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