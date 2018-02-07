مدير صندوق تطوير العشوائيات: "شوارعنا أوسع وأنضف من شوارع أوروبا"



وأضاف "صديق" في لقاء مع برنامج "العاصمة"، المذاع على قناة العاصمة الفضائية، ويقدمه تامر عبدالمنعم: "شوارعنا أوسع وأنضف من شوارع أوروبا، ولكن هناك ملتزمين بالمرور".





ولفت المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات إلى أنه "محدش بيحترم خط المرور".

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن "انضباط أي دولة وعنوانها هو الشارع بتاعها، وإحنا العنوان بتاعنا عشوائية في كل شيء".