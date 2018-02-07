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شادي الغزالي حرب: نعاني من أنظمة ديكتاتورية تحكمنا من مئات السنين

الأربعاء 07/فبراير/2018 - 05:01 ص
شادي الغزالي حرب: نعاني من أنظمة ديكتاتورية تحكمنا من مئات السنين
الدكتور شادي الغزالي حرب
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور شادي الغزالي حرب، عضو ائتلاف شباب ثورة يناير، إن قياس الثورات على المدى القصير يعتبر قاصرا لأنه يجب الانتظار للسنوات القادمة لرؤية كيفية تأثير الثورات على الشعوب. 

وأضاف "حرب" في لقاء مع برنامج "نقطة حوار" المذاع على قناة "بي بي سي عربي" الفضائية، أن حجة الأنظمة الديكتاتورية في قمع شعوبها أنها غير جاهزة للديمقراطية.

وتابع، أن الديمقراطية تتولد بالتجربة وليس بالقمع، مضيفا: "نعاني من أنظمة ديكتاتورية تحكمنا من مئات السنين، ويجب أن نحاول ونجرب، ونخطئ ونعيد التكرار لكي ندير حياتنا بشكل ديمقراطي".
المزيد عن: نقطة حوار شادي الغزالي حرب الديمقراطية أنظمة
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