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محمد عساف: "الاحتلال الإسرائيلي بيحاول يموت كل حاجة حلوة"

الأربعاء 07/فبراير/2018 - 04:35 ص
محمد عساف: الاحتلال الإسرائيلي بيحاول يموت كل حاجة حلوة
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نعيم يوسف
 

قال الفنان الفلسطيني محمد عساف، إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول إماتة كل الأشياء الحلوة في حياة الفلسطينين، لافتا إلى ضرورة التنبه إلى الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون.

وأضاف "عساف" في لقاء مع برنامج "بوضوح"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي، أن أي شاب من الشباب لديه أحلام، ولكن البعض تكون ظروفه صعبة.

ولفت عساف الانتباه إلى أن موضوع السفر أصبح حلم بالنسبة للناس، والبعض يواجه صعوبة في الحركة من مكان لمكان بسبب الحصار الإسرائيلي، ولكن أهم شيء أن الإنسان الذي يمتلك أمل لا يجعل الظروف تتحكم فيه، ناصحًا الشباب العربي بأن يكون لديه هدف وطموح.

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