علي جمعة عن فترة حكم الإخوان: "ركبوا الأتوبيس وقادوا بالتدليس"

ذكر الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن أحد المواطنين سأله، في يناير 2013، عن المدة التي ستقضيها جماعة الإخوان في الحكم، فأخبره: "6 أشهر فقط"، متابعًا: "الإخوان ركبوا الأتوبيس وقادوا بالتدليس".



وأضاف "جمعة"، خلال حواره ببرنامج "والله أعلم"، المذاع عبر فضائية "cbc" اليوم الثلاثاء، أن جماعة الإخوان ليس بها صفة واحد تؤهل أي شخص فيها ليكون رجل دولة.



وأوضح أن قائد الدولة يجب أن تتوافر به عدة شروط منها؛ أن يكون حازمًا وليس خائنًا، ولا يبيع بلاده، وأن يكون قوي الشخصية.

