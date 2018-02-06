داعية عن الطلاق: "ليس مُطلق.. وله شروط"

قالت الدكتورة ملكة زرار، الداعية الإسلامية، إن الطلاق ليس مطلق، والرجل مرخص له الإيقاع بالطلاق لكن بشروط سيُسأل عنها، وهذا واضح في قوله تعالى: "وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ".



وتابعت "زرار"، خلال حوارها مع فضائية "ltc"، مساء الثلاثاء، أن ضرب الزوجة لا يكون بـ"الشومة" أو الضرب على العين، ولكن الضرب بالسواك مثلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم.

