وزير الصحة: إنشاء مدينة طبية في العاصمة الإدارية الجديدة على أعلى مستوى

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان؛ لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة في العاصمة الإدارية الجديدة.





وخلال اللقاء، أوضح وزير الصحة، أنه سيتم إنشاء مدينة طبية في العاصمة الإدارية الجديدة تتضمن خدمات طبية في مختلف التخصصات على أعلى مستوى، بما في ذلك مستشفيات متخصصة في مجال أمراض النساء والتوليد والأطفال، فضلًا عن معهد تمريض ومركز تدريب للأطباء والكوادر الطبية والفنية.





وفي هذا السياق، وجه رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة لتخصيص الأرض التي سيتم إقامة المدينة الطبية عليها، فضلًا عن اختيار مبنى مناسب ليكون مقر للهيئات الثلاث التي نص عليها قانون التأمين الصحي الجديد، والتي ستتولي الإشراف على التمويل والرقابة والجودة والرعاية الصحية بهدف ضمان توفير أعلى مستوى من الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



