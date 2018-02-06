ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزير الصحة: إنشاء مدينة طبية في العاصمة الإدارية الجديدة على أعلى مستوى

الثلاثاء 06/فبراير/2018 - 06:44 م
وزير الصحة: إنشاء مدينة طبية في العاصمة الإدارية الجديدة على أعلى مستوى
المهندس شريف إسماعيل - رئيس الوزراء
طباعة
يحي حلمي
 
التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان؛ لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال اللقاء، أوضح وزير الصحة، أنه سيتم إنشاء مدينة طبية في العاصمة الإدارية الجديدة تتضمن خدمات طبية في مختلف التخصصات على أعلى مستوى، بما في ذلك مستشفيات متخصصة في مجال أمراض النساء والتوليد والأطفال، فضلًا عن معهد تمريض ومركز تدريب للأطباء والكوادر الطبية والفنية.

وفي هذا السياق، وجه رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة لتخصيص الأرض التي سيتم إقامة المدينة الطبية عليها، فضلًا عن اختيار مبنى مناسب ليكون مقر للهيئات الثلاث التي نص عليها قانون التأمين الصحي الجديد، والتي ستتولي الإشراف على التمويل والرقابة والجودة والرعاية الصحية بهدف ضمان توفير أعلى مستوى من الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

من ناحية أخرى، عرض وزير الصحة، خلال اللقاء، الجهود المبذولة في إطار حملة علاج مرضي فيروس "سي" في الفترة الماضية، والتي ساهمت في علاج مليون ونصف مواطن، مشيرًا إلى الخطوات الجاري اتخاذها لاستكمال الحملة للقضاء تماما على الفيروس.
المزيد عن: وزير الصحة وزارة الصحة شريف إسماعيل رئيس الوزراء العاصمة الإدارية الصحة أحمد عماد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع أن تنجح الحكومة في السيطرة على الأمطار ومواجهة السيول؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري البرتغالي الممتاز
ديسبورتيفو أفيس
-
x
22:00
-
بوافيستا
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس
أولمبى المدية
-
x
16:00
-
نادي مولودية الجزائر
شبيبة الساورة
-
x
18:00
-
وفاق رياضي سطيف
شباب رياضي بلوزداد
-
x
19:00
-
إتحاد بسكرة
كأس فرنسا
بورج بيروناس
-
x
19:30
-
مارسيليا
سوشو
-
x
22:05
-
باريس سان جيرمان
كأس ألمانيا
بادربورن
-
x
19:30
-
بايرن ميونيخ
باير ليفركوزن
-
x
21:45
-
فيردر بريمن
كأس الإتحاد الإنجليزي
برمنجهام سيتي
-
x
21:45
-
هيديرسفيلد تاون
سوانزي سيتي
-
x
22:05
-
نوتس كاونتي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/6/2018 7:50:01 PM