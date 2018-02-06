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بيان من وزارة التعليم بشأن إضراب معلمي "فيكتوريا كولدج" بالإسكندرية

الثلاثاء 06/فبراير/2018 - 06:34 م
بيان من وزارة التعليم بشأن إضراب معلمي فيكتوريا كولدج بالإسكندرية
وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
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مى احمد
 
صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعقيبا على ما تم تداوله بشأن إضراب بعض معلمي مدرسة فيكتوريا كولدج بالإسكندرية عن العمل، بأنه تم التواصل مع الأستاذة عزه شعبان رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية التي أمرت بتشكيل لجنة للتحقيق.

وتابع في بيان صحفي، أنه من خلال متابعة اللجنة للمدرسة تبين أن تظاهر معلمي القسم الابتدائي جاء نتيجة التأخر في صرف مستحقاتهم المالية، كما يرجع عدم التزام معلمي القسم الأمريكي باليوم الدراسي، إلى عدم تحرير عقود لهم مع الكلية لذات العام، رغم موافقة إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية بالموافقة على إبرام العقود معهم.

كما أكد خيرى أنه تم التنسيق مع رئيس مجلس الإدارة على سرعة الانتهاء من إعداد العقود للعاملين بالمدرسة، كما تم استبعاد كل من مديرة الكلية ووكيل المرحلة الابتدائية وذلك؛ لحين انتهاء الشئون القانونية من التحقيقات.

المزيد عن: معلمي فيكتوريا كولدج مصر التربية والتعليم الاسكندرية احمد خيري
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