مناقشة كتاب "تجديد الفكر والخطاب الديني" في معرض الكتاب (صور)

انطلقت، منذ قليل، ندوة لمناقشة كتاب "تجديد الفكر والخطاب الديني" الصادر عن دار الشروق للكاتب رجائي عطية، وذلك على هامش فاعليات الدورة التاسعة والأربعين من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وشارك فيها كل من الدكتور سيد نوفل، والكاتب رجائي عطية، والناشر إبراهيم المعلم رئيس دار الشروق، وأدارها خالد منصور.









وقال يوسف نوفل إن كتاب "تجديد الفكر والخطاب الديني" هو اشراقة جديدة في فكر الكاتب رجائي عطية سبقها بكتابه السابق "دماء على جدار السلطة" والذي أزال من خلاله وهم الخلافة الإسلامية.









وأضاف "نوفل" أن الكاتب رجائي عطية فطن في كتابه الجديد إلى العديد من أنواع الفكر، وحاول تسليط الضوء على طرق تجديد الخطاب الديني.









ومن جانبه، أوضح الدكتور رجائي عطية إن القصة وراء كتابيه "تجديد الفكر والخطاب الديني" و"دماء على جدار السلطة" بدأت من تسعينات القرن الماضي حيث حركته فكرة ان الإسلام بات مظلوما في هذا الزمن، ومبتلى من ابنائه قبل الآخرين، كاشفًا أنه أراد أن يوصل الإسلام للعالمية كما ورد في آيات القرآن من خلال إثبات أن الاسلام يصلح في تطبيقه في كل زمان ومكان.