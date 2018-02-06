ملكة زرار: من حق الزوجة طلب الطلاق حال تكرار زيارة صديق الزوج للمنزل

قالت الدكتورة ملكة زرار، الداعية الإسلامية، إنها لا تصلح لإصدار فتوى لأنها لا تتحمل مسؤولية ذلك، وآرائها تستند فيها على الثوابت الدينية وما أجمع عليه العلماء.



وتابعت "زرار"، خلال حوارها ببرنامج "عم يتساءلون"، المذاع على فضائية "ltc"، مساء الثلاثاء، أن أحد السيدات سألتها عن حكم زيارة صديق زوجها للمنزل في غيابة، فكان ردها أن عليها أن تمنع ذلك حتى إذا كان هذا الشخص شقيق الزوج، وفي حالة تكرار الزيارة من حقها طلب الطلاق.