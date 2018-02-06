نبيل ينذر نصر محروس قضائياً قبل فسخ التعاقد معه

قرر المطرب الشاب نبيل فسخ التعاقد مع المنتج نصر محروس بسبب اخلال الاخير بالعديد من بنود التعاقد حيث كان المتفق أن يشمل التعاقد إنتاج ٦ ألبومات غنائية خلال فترة التعاقد وهي ٨ سنوات ولم يتم إنتاج سوى البوم غنائي واحد على مدار ٥ سنوات من فترة التعاقد حيث حاول نبيل خلال تلك الفترة التواصل مع المنتج الذي كان يعطيه العديد من الوعود الوهمية بالالتزام ببنود التعاقد ولكن مع مرور الوقت لم يحدث شىء اضافة إلي العقد المبرم بينهما مسبقا قبل العقد الاخير حينما كان نبيل قاصرا ولم يتم انتاج اي اعمال غنائية بمدة ذلك العقد.



مما جعل نبيل يلجأ للحل القانوني بالتعاون مع المستشار القانوني أحمد راشد بارسال اول انذار على يد محضر من المحكمة للمنتج نصر محروس والشركة المنتجة فري ميوزك تمهيدا لفسخ التعاقد.



يذكر ان نبيل قد واجه من قبل تعسفا كبيرا من قبل المنتج نصر محروس اثناء فترة تعاقدهما بقيام الشركة المنتجة بحذف البومه قلبي حبك بالكامل من القناة الرسمية للشركة على موقع يوتيوب بعد وصول عدد مشاهدات اغاني الالبوم اكثر من ١٥ مليون مشاهدة.