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نتنياهو يتفقد الحدود السورية.. ويهدد: مستعدون لكافة السيناريوهات

الثلاثاء 06/فبراير/2018 - 06:37 م
نتنياهو يتفقد الحدود السورية.. ويهدد: مستعدون لكافة السيناريوهات
بنيامين نتنياهو- رئيس الوزراء الإسرائيلي
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خاطر عبادة
 

تفقد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الحدود الشمالية مع سوريا بالجولان المحتل، وسط تصاعد التوتر مع لبنان، التى وصفت إسرائيل بأنها تهديد مباشر للاستقرار الحدودى.


ووفقاً لصحيفة "هاآرتس" العبرية، قال نتنياهو، إنّ إسرائيل تسعى للسلام، ولكننا مستعدون لأى سيناريو، وندعو ألاّ يختبرنا أحد".


واتفقت القيادات اللبنانية على التصدّى للتهديد الإسرائيلى وسط خلافات على حقول الغاز، وأكدّ رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري، على منع إسرائيل من بناء جدار على الأراضي اللبنانية على الحدود وتهديد حقول الغاز البحرية في المياه المتنازع عليها.


واجتمع الزعماء الثلاثة لدراسة التهديدات الإسرائيلية الأخيرة، وأجمعوا على أنها تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة الحدودية، وفقاً لمكتب الرئيس اللبنانى.

 

وعلّق وزير دفاع الاحتلال أفيجدور ليبرمان، الأسبوع الماضى، على احتمالية اندلاع صراع مع لبنان، قائلاً إنّ الجنود الإسرائيليين قد يضطرون للعمل فى عمق الأراضى اللبنانية وخوض حرب فى حالة الحرب.

المزيد عن: نتنياهو لبنان عالم سوريا اخبار إسرائيل
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