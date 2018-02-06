ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أهم أخبار الإمارات اليوم الثلاثاء 6/2/2018

الثلاثاء 06/فبراير/2018 - 06:37 م
أهم أخبار الإمارات اليوم الثلاثاء 6/2/2018
الإمارات - أرشيفية
طباعة
الفجر
 

نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار الإماراتية اليوم الثلاثاء الموافق 6-2- 2018، ونبدأ بآخر أخبار الإمارات اليوم، حيث قال الدكتور عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية بالإمارات، تعقيبًا على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العلاقات المصرية الإماراتية شخصية تاريخية عميقة، وحاليًا تتطور لتصبح سياسية واستراتيجية.

أستاذ علوم سياسية: العلاقات المصرية الإماراتية شخصية تاريخية وعميقة

المزيد عن: شخصية تاريخية وعميقة زيارة السيسي الرئيس السيسي الإمارات اليوم أهم أخبار اليوم الثلاثاء أهم أخبار الإمارات اليوم أبو ظبي اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع أن تنجح الحكومة في السيطرة على الأمطار ومواجهة السيول؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري البرتغالي الممتاز
ديسبورتيفو أفيس
-
x
22:00
-
بوافيستا
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس
أولمبى المدية
-
x
16:00
-
نادي مولودية الجزائر
شبيبة الساورة
-
x
18:00
-
وفاق رياضي سطيف
شباب رياضي بلوزداد
-
x
19:00
-
إتحاد بسكرة
كأس فرنسا
بورج بيروناس
-
x
19:30
-
مارسيليا
سوشو
-
x
22:05
-
باريس سان جيرمان
كأس ألمانيا
بادربورن
-
x
19:30
-
بايرن ميونيخ
باير ليفركوزن
-
x
21:45
-
فيردر بريمن
كأس الإتحاد الإنجليزي
برمنجهام سيتي
-
x
21:45
-
هيديرسفيلد تاون
سوانزي سيتي
-
x
22:05
-
نوتس كاونتي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/6/2018 7:50:04 PM