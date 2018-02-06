أهم أخبار الإمارات اليوم الثلاثاء 6/2/2018
الثلاثاء 06/فبراير/2018 - 06:37 م
الفجر
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار الإماراتية اليوم الثلاثاء الموافق 6-2- 2018، ونبدأ بآخر أخبار الإمارات اليوم، حيث قال الدكتور عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية بالإمارات، تعقيبًا على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العلاقات المصرية الإماراتية شخصية تاريخية عميقة، وحاليًا تتطور لتصبح سياسية واستراتيجية.
أستاذ علوم سياسية: العلاقات المصرية الإماراتية شخصية تاريخية وعميقة
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