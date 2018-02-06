أهم أخبار الإمارات اليوم الثلاثاء 6/2/2018





نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار الإماراتية اليوم الثلاثاء الموافق 6-2- 2018، ونبدأ بآخر أخبار الإمارات اليوم، حيث قال الدكتور عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية بالإمارات، تعقيبًا على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العلاقات المصرية الإماراتية شخصية تاريخية عميقة، وحاليًا تتطور لتصبح سياسية واستراتيجية.