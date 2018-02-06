رئيس الشركة القائمة على نظافة معرض الكتاب: "نستخرج 12 طن مخلفات ونتخلص منها بشكل آمن" (حوار)

*تعاقدنا على نظافة أرض المعارض بمقابل 280 ألف جنيه مصري





*هذا العام تطلب عمال نظافة أكثر من السابق





*سور الأزبكية بالمعرض أكثر الأماكن مشقه على العاملين





*يتم توزيع نفايات معرض الكتاب على مؤسسات مختلفة





جنود مجهولة تقف خلف حالة النظافة التي يشهدها معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته التاسعة والأربعين، فمنذ اليوم الأول للمعرض، حرص القائمون على المعرض ببذل اقصى جهد لاظهار ارض المعارض بشكل يلق بجمهور المعرض، وبالشكل العام الذي يرصده العديد من الجهات الاعلامية الدولية.





وعن حالة النظافة ومجهود هؤلاء الجنود، حاورت "الفجر الفني"، نهاد زين رئيس شركة "هاف انترناشيونال"، القائمة على نظافة ارض المعارض خلال فعليات معرض الكتاب، وإليكم نص الحوار،،





في البداية حدثنا عن بنود العقد الموقع بين الشركة وبين العامة للكتاب لتنظيف المعرض؟

اشترطت علينا الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، على ان يتم الاستخلاص من مخلفات ونفايات المعرض، بشكل امن وصحي، بدون حدوث اي اضرار بالبيئة، وجاءت القيمة المالية لنظافة المعرض بـ280 ألف جنية، خلال 20 يومًا، وذلك لان الشركة تعمل على نظافة ارض المعارض قبل اقامة معرض الكتاب بيومين، ويستمر العمل لبعد إنتهاء الدورة المنعقدة بيومين.





وما القوى المتوفرة لنظافة المعرض يومًا؟

تعاقدت معنا الهيئة العامة لقصور الثقافة، على توفير 80 عاملًا للنظافة، ووثلاث مشرفين، لتفقد المعرض خلال اليوم لتأكد من الرونق العام لارض المعارض، خلال الـ15 يومًا، ولكن هذه الدورة تتطلب من الشركة تزويد العماله بسبب الاقبال الغفير الذي تشهده ارض المعارض هذا العام عن الماضي.





ما هي أروقة المعرض التي يعاني في تنظيفها العاملين؟

لا يوجد معناه في تنظيف ارض معرض الكتاب، سوا الركن المخصص لبائعين سور "الازبكية"، وذلك لانه يحتوي على اكشاك كثير لبيع الكتب، ولا يوجد مساحة كافية لتحرك عامل النظافة اثناء زيارة الجمهور، وينتج عن ذلك الانتظار الى اليوم التالي لنظافة السور.





وكم مقدار النفايات التي تنتجها ارض المعارض يوميًا؟ وكيف يتم التخلص منها؟

نستخرج يومًا من أرض المعارض 12 طنا من النفايات، هذه الكمية تعد ضعف العام الماضي، وتعمل الشركة على الاستخلاص من تلك النفايات استخلاص آمن، من خلال التعاقد مع شركات الأسمنت التي تستخدم الوقد البديل، لغلاء أسعار الوقود.





كيف يتم تقسيم النفايات ومخلفات زوار معرض الكتاب وأين تذهب؟

بعد نقل النفايات من ارض المعارض يتم تقسيما بقطعة ارض خاصة بالشركة، ويتم توزيع تلك النفايات على مؤسسات مختلفة، مثل "باقي الاطعة"، يتم تسليمها لشركة اسمدة الزراعية، والمخلفات الصلبة لشركات الاسمنت.







