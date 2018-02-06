أزهري: القول بأن مقاطع الانتخابات "آثم" فتوى قديمة



قال الدكتور حذيفة المسير، أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن دار الإفتاء أصدرت بيان أكدت رفضها أي فتاوي تزج بمفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام في السياسية أو الانتخابات، لافتًا إلى أن المفتي لم يصدر أي فتوي بخصوص الانتخابات، وما يتردد في الإعلام فتوى قديمة عمرها 15 عامًا.



وتابع" المسير"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ltc"، مساء اثلاثاء، أن استدعاء فتاوى تتحدث على أن مقاطع الانتخابات آثم شيء خاطئ تمامًا، لافتَا إلى أنه يتعجب من تحدث البعض بأن مقاطعة الانتخابات نوع من كتم الشهادة.

