"التعليم" تكشف سبب إغلاق مدرسة الشويفات بالتجمع الخامس

عقبت عبير إبراهيم، مدير عام التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، على ما تردد عن وجود حالات إصابة أو اشتباه بالإصابة بـ"الالتهاب السحائي" في صفوف طلاب مدرسة الشويفات الدولية بالتجمع الخامس قائلة: "الوزير أعطى إجازة للطلاب حتى نهاية الأسبوع بناء على قلق أولياء الأمور"، مشيرة إلى أن وزير التعليم تعاطف مع شكوى أولياء الأمور.



وأضاف "إبراهيم "، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الثلاثاء، أن والدة 4 أطفال في المدرسة وتعمل طبيبة أشارت إلى أن أحد أبناءها أصيب بترجيع وأعياء وارتفاع في الحرارة، وأن هناك 24 حالة آخرى مشابه له في مدرسة الشويفات، منوهة أن والدة الطفل نقلته إلى مستشفى الحميات بالعباسية التي أكدت أنه لا يعاني من التهاب سحائي؛ والطفل يعاني من ميكروب في المخ.



ولفتت إلى أن تقرير مستشفى الحميات لفتت إلى أنه لا توجد أي حالات إصابة أو اشتباه بالإصابة بـ"الالتهاب السحائي" في صفوف طلاب مدرسة الشويفات الدولية بالتجمع الخامس، مشيرة إلى أنه تم تعقيم المدرسة احترازيا، كما أن الصحة نفت وجود عدوى بين صفوف الطلاب.

