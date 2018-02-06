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تخصيص 3 مليون و700 ألف جنيه لرصف شوارع دمياط

الثلاثاء 06/فبراير/2018 - 06:33 م
تخصيص 3 مليون و700 ألف جنيه لرصف شوارع دمياط
جانب من الجولة
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هند الشيال
 
تفقد الدكتور إسماعيل طه، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، أعمال رصف 5 شوارع بالبلاطات الخرسانية بقرية البراشية التابعة لمركز ومدينة فارسكور بمساحة قدرها٣٣٠٠ مترًا مسطح، ضمن الشوارع المدرجة بخطة الرصف لهذا العام بمركز ومدينة فارسكور بميزانية قدرها ٣مليون و٧٠٠ ألف جنيه.

وقال محافظ دمياط، إن نسبة تنفيذ أعمال الرصف بفارسكور بلغت ٦٣٪، حيث وجه للواء ياسر الحفناوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور والمهندس ضياء عوض مدير مديرية الطرق والنقل باستكمال جميع أعمال الرصف للشوارع المدرجة بخطة هذا العام.
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