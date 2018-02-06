وزير البيئة يلتقي رئيس "القومي للبحوث" لبحث التعاون المشترك

التقى الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، اليوم، الدكتور أشرف شعلان، رئيس المركز القومي للبحوث؛ لبحث سبل تفعيل برتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والمركز.



وناقش الجانبان المجالات التي يمكن بدء التعاون فيها من خلال البرتوكول ومنها، تلوث الهواء والمياه ومواجهة التلوث بالزيت وتطوير المعامل، بالإضافة إلى بحث التعاون في مجال التغيرات المناخية والاقتصاد الأخضر.



وأكد "فهمي" خلال اللقاء، أهمية توظيف الأساليب العلمية الحديثة والتكنولوجيا المتطورة في التعامل مع المشكلات البيئية، ودور هذا البرتوكول في تبادل الخبرات بين الوزارة والمركز من خلال توفير المعلومات لإثراء البحث العلمي واجراء الدراسات اللازمة التي تناسب احتياجات البيئة ومواجهة مشكلاتها.



وأشار "فهمي" إلى ضرورة تبادل الخبرات والتعاون بين الوزارة والمركز في مجال التنوع البيولوجي، خاصة مع استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي بشرم الشيخ العام الجاري.



ويهدف البرتوكول إلى الاستفادة من البحث العلمي في حماية البيئة بأساليب علمية حديثة وتحقيق قيمة مضافة للموارد البشرية، بإتاحة المعلومات وبناء القدرات لاكتساب المهارات اللازمة لتحقيق تنمية مستدامة للأجيال القادمة.



ويشمل البروتوكول توفير معلومات عن الموارد الطبيعية والكائنات الحية لاعداد قواعد بيانية وتنفيذ مشروعات تجريبية رائدة مشتركة قابلة للتطبيق، واعداد منهجية واضحة لعمليات دراسات تقييم الأثر البيئي، وتنفيذ دراسات متخصصة في مجالات الرصد وتحديث الاستراتيجيات البيئية الوطنية، بالإضافة إلى بناء القدرات في مجال البحث العلمي.



كما يتضمن البرتوكول ربط البحث العلمي بالقضايا البيئية، وتنفيذ مشروعات تجريبية رائدة باستخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة والمطابقة للخصائص البيئية.



وقدم الدكتور أشرف شعلان، الدعوة لوزير البيئة، لزيارة المركز والمعرض الدائم للمخرجات البحثية القابلة للتطبيق في المجالات المختلفة منها البيئة، وامكانية استفادة الوزارة منها، كما أهداه دليل المركز للأجهزة العلمية وفيلم تعريفي عن المركز.