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مكرم محمد يتحدى بالدليل: "شفيق" لم يتعرض لضغوط حتى يتراجع عن الانتخابات

الثلاثاء 06/فبراير/2018 - 06:30 م
مكرم محمد يتحدى بالدليل: شفيق لم يتعرض لضغوط حتى يتراجع عن الانتخابات
مكرم محمد أحمد
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أمنية فوزي
 
أكد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الفريق أحمد شفيق، لم يتعرض لأي ضغوط حتى يتراجع عن الانتخابات الرئاسية، ودلل على ذلك بتأييده للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف "أحمد"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء"، الذي تقدمه الإعلامية سهام صالح، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الثلاثاء، أن الرئيس السيسي ليس له ذنب في عدم ترشح أحد لمنصب رئيس الجمهورية، واللوم يقع على الأحزاب السياسية التي فقدت دورها السياسي.
المزيد عن: مكرم محمد أحمد التوك شو أم بي سي مصر أخبار مصر
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