ربة منزل تتهم شركة محمول باختراق حسابها وترويج منشورات عن "داعش" بالشرقية

تباشر نيابة الزقازيق العامة بمحافظة الشرقية، تحقيقاتها في البلاغ الذي تقدمت به ربة منزل، تتهم فيه إحدى شركات المحمول بسحب شريحتها واستغلالها في ترويج منشورات عن تنظيم "داعش" الإرهابي.



كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من "دينا.س" ربة منزل، مُقيمة بمدينة الزقازيق، تتهم فيه إحدى شركات المحمول بسحب شريحة خط المحمول الخاص بها، واستغلالها في اختراق حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وترويج منشورات إرهابية.



وقالت مُقدمة البلاغ، إنها فوجئت بورود اتصالات من عدد من أصدقاءها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يخبرونها بوجود منشورات تخص تنظيم "داعش" الإرهابي، منشورة عبر حسابها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5482 إداري أول الزقازيق لسنة 2018.



وأفادت التحريات، بقيام أحد موظفي الشركة بسحب شريحة مُقدمة البلاغ، وأنه تمكن من اختراق حسابها الشخصي وتدوين المنشورات المُشار إليها، فيما قررت الشركة إنهاء خدمته.