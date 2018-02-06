مكرم أحمد: "الإخوان" يتحركون دائمًا في الظلام لاستكمال مخطط تدمير الوطن

أوضح الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي عن المخربين والأشرار، في افتتاح حقل ظهر، كانت رد فعل لتحركات ونوايا سيئة تهدف لضرب استقرار الدولة.





وكشف "أحمد"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء"، الذي تقدمه الإعلامية سهام صالح، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الثلاثاء، عن الأشرار الذين تحدث عنهم السيسي، مؤكدًا أنه كان يقصد جماعة الإخوان الإهابية.



