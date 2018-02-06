مقتل شاب إثر مشاجرة بالشارع الحربي في دمياط

نشبت مشاجرة بين شابين بالشارع الحربي في مدينة دمياط، اليوم الثلاثاء، بسبب خلاف مالي، فقام أحدهما ويدعى "محمود. ص"، بالاعتداء بالضرب على الآخر ويدعى "م. ع"، باستخدام سلاح أبيض، أسفر عن مصرعه.



تم نقل جثمان المتوفي، إلى المستشفى، في محاولة لإسعافه ولكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم إخطار قوات الشرطة لملاحقة المتهم وتحرير محضر شرطي بالواقعة وإخطار ذويهم.

