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أمين تنظيم شمال الصعيد بـ"مستقبل وطن": الحزب كلف قياداته بـ"حث" المرأة على المشاركة في الانتخابات

الثلاثاء 06/فبراير/2018 - 06:25 م
أمين تنظيم شمال الصعيد بـمستقبل وطن: الحزب كلف قياداته بـحث المرأة على المشاركة في الانتخابات
حزب مستقبل وطن - صورة أرشيفية
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ريهام على
 
أكد المستشار حمادة حلمى، أمين التنظيم بقطاع شمال الصعيد بحزب مستقبل وطن المرأة المصرية عليها دور كبير خلال الفترة المقبلة، خاصة في ماراثون الانتخابات الرئاسية، مضيفا أن المرأة ساهمت بقوة كبير فى الأستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية الماضية.

وقال "حلمي" إن الحزب يدرك جيدا أهمية مشاركة المرأة خاصة وأن ذلك نابع من حرصها على مصلحة الوطن وإيمانها الكامل بالدور الذي تلعبه في الحياة السياسية.

وأوضح أن الحزب كلف كافة قياداته في المحافظات والمراكز والقرى، بضرورة توعية المرأة بالمشاركة السياسية في الانتخابات وحثهم على المشاركة بقوة فى الانتخابات الرئاسية.
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