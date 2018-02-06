ضبط أسلحة وذخيرة وعناصر إجرامية في حملة أمنية مكبرة بالشرقية

شنت مديرية أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية وحائزي السلحة النارية بدون تراخيص بمنطقة "الرويسات" وقرية "الكتيبة" بدائرة مركز بلبيس.



وأسفرت الحملة عن ضبط 5 عناصر إجرامية، بينهم 3 من العناصر شديدة الخطورة، وكذا ضبط 6 متهمين هاربين من أحكام قضائية متنوعة، وضبط 5 أسلحة نارية، بينهم بندقية آلية، وذخيرة، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.



وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة بكل واقعة على حدة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.