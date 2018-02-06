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ضبط 300 هارب من أحكام قضائية بينهم 3 هاربين من مؤبد في السويس

الثلاثاء 06/فبراير/2018 - 06:23 م
ضبط 300 هارب من أحكام قضائية بينهم 3 هاربين من مؤبد في السويس
حملة أمنية مكبرة - صورة أرشيفية
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أبوبكر عبد المعز
 
تمكنت وحدة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن السويس، من ضبط 300 هارب من تنفيذ الأحكام بالسويس والمحافظات الأخرى.

وكان الرائد أحمد عبيد، رئيس وحدة تنفيذ الأحكام، قد نظم حملة على مدار الأسبوع الماضي، لضبط الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية، وتمكن من خلالها ضبط 300 هارب من دوائر أقسام السويس والأربعين وعتاقة وفيصل والجناين.

كما تبين من التحريات وجود 3 هاربين في أحكام بالسجن المؤبد منذ ثورة 25 يناير في قضايا قتل عمد وتهريب مخدرات، وتبين أنهم مغتربين لدى أقاربهم بمحافظة الجيزة، وتم إخطار اللواء محمد جاد مدير امن السويس الذي أمر بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة بتوجيه مأمورية خاصة من السويس الى مكان اختباء الهاربين الثلاثة فتم القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابات المختصة.
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