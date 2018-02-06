رئيس "المصرية للكتاب": 3 ملايين زائر لمعرض الكتاب.. وضبطنا 3 كتب مزورة



وأضاف "الحاج" في لقاء مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور الفضائية، أنه بالنسبة للكتب المزورة، تم تحرير محاضر ضد 3 كتب مزورة، من بينها كتاب "شخصية مصر".



وأشار إلى أن جناح الأزهر هذا العام يوجد به الكثير من الأنشطة باللغات الأخرى، مشددا على أن الأزهر واحد من أهم القوى الناعمة، مسئول مسئولية كبيرة عن تصدير صورة التدين المصري للخارج.



وشدد على أن المبيعات هذا العام ارتفعت بنسبة 25%، ووصل عدد الزوار حتى الآن لـ3.1 مليون زائر، وحوالي 350 ألف زائر يوميا، ويأمل في وصول العدد إلى 5 ملايين.

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية للكتاب، إن هذا العام تم تخصيص جناح كامل، مساحته 2000 متر، خاص بكتاب الطفل، وإلى جواره مسرح الطفل، وأنشطة الطفل.