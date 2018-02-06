سيتوبال يهزم بيلينينسيش بثلاثية ويبتعد عن منطقة الخطر في الدوري البرتغالي

ابتعد فيتوريا سيتوبال عن دوامة الهبوط في الدوري البرتغالي بعد فوزه مساء الإثنين بثلاثية نظيفة، على حساب بيلينينسيش، بينما واصل ماريتيمو عروضه الهزيلة وسقط على ملعبه أمام بورتيمونينسي بنفس النتيجة، ضمن منافسات الأسبوع الـ21 من الدوري.

فبعد خمسة تعادلات في آخر خمس مباريات، ذاق فيتوريا أخيرا طعم الانتصار بتغلبه الليلة على بيلينينسيش بثلاثية حملت توقيع كل من إيدينيو (ق45) وجواو أمارال (ق51) وجواو تيشيرا (ق64)، بهذه النتائج، ليحصل فيتوريا سيتوبال على ثلاث نقاط ثمينة ليصبح في جعبته 18 نقطة يرتقي بها للمركز الـ16، فيما تجمد رصيد بيلينينسيش عند 21 نقطة في المركز الـ12.

بينما سجل ثلاثية بورتيمونينسي في شباك ماريتيمو الليلة أيضا كل من فابريسيو (ق13) ثم فابريسيو مجددا بعدها بخمس دقائق (ق18)، واختتم تاباتا الثلاثية بهدفه (ق29)، ليحصد بورتيمونينسي ثلاث نقاط هو الآخر رفعت رصيده إلى 24 نقطة ليتقدم للمركز الـ10، بينما تجمد موقف ماريتيمو عند 29 نقطة في المركز الثامن بالجدول.