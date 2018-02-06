غادة والي: "عندنا دراما بتحط من قدر المرأة بشكل كبير"



وتابعت "والي" في لقاءها مع برنامج "مصر والعالم"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه عماد أديب: "إحنا عندنا دراما بتحط من قدر المرأة بشكل كبير.. وتسيء لرجال الأعمال بشكل كبير".



وأضافت أن الدراما تستخدم ألفاظ وكأنها الألفاظ المعتادة في المجتمع المصري، مشددة على أهمية الدراما في تشكيل الناس.



ولفتت إلى أنه حتى ما يعرض في الإعلام من مشادات وغيرها تسيء للمشاهدين.

قالت غادة والي، وزيرة التضامن، إن الوزارة بها "مرصد إعلامي" لتحليل كل مسلسلات رمضان، وفي شهر رمضان الماضي كان هناك 300 ساعة تعليمية للإدمان، وكيفية التعاطي.