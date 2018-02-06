نداي وشيلونج يقودان التشكيلة المثالية للجولة ال22 من الدوري المصري

إختتمت فعاليات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، وتألق بعد اللاعبين خلال هذا الأسبوع في البطولة المحلية.

ويرصد "الفجر الرياضي" تشكيلة الأسبوع الثاني والعشرون في الدوري المصري موسم 2017-2018.

المدير الفني : حسام حسن (المصري)

حارس المرمي : محمد بسام (طلائع الجيش)

خط الدفاع : حمدي النقاز (الزمالك) - إسلام صلاح (المصري) - محمد حمدي (المصري)

خط الوسط : مؤمن إبراهيم (طلائع الجيش) - بيكلي (بتروجت) - عبدالله السعيد (الأهلي) - جونيور أجايي (الأهلي) - إسلام عيسي (المصري)

خط الهجوم : إبراهيما نداي (وادي دجلة) - شيلونجو (الأسيوطي)