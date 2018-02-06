ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نداي وشيلونج يقودان التشكيلة المثالية للجولة ال22 من الدوري المصري

الثلاثاء 06/فبراير/2018 - 06:07 ص
نداي وشيلونج يقودان التشكيلة المثالية للجولة ال22 من الدوري المصري
الزمالك
طباعة
أحمد عصام
 

إختتمت فعاليات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، وتألق بعد اللاعبين خلال هذا الأسبوع في البطولة المحلية.

 

ويرصد "الفجر الرياضي" تشكيلة الأسبوع الثاني والعشرون في الدوري المصري موسم 2017-2018.

 

المدير الفني : حسام حسن (المصري)

 

حارس المرمي : محمد بسام (طلائع الجيش)

 

خط الدفاع : حمدي النقاز (الزمالك) - إسلام صلاح (المصري) - محمد حمدي (المصري)

 

خط الوسط : مؤمن إبراهيم (طلائع الجيش) - بيكلي (بتروجت) - عبدالله السعيد (الأهلي) - جونيور أجايي (الأهلي) - إسلام عيسي (المصري)

 

خط الهجوم : إبراهيما نداي (وادي دجلة) - شيلونجو (الأسيوطي)

المزيد عن: لتشكيلة المثالية شيلونج رياضة جولة ثانية الزمالك الاهلي الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع انتقال محمد صلاح لصفوف ريال مدريد؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري البرتغالي الممتاز
ديسبورتيفو أفيس
-
x
22:00
-
بوافيستا
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس
أولمبى المدية
-
x
16:00
-
نادي مولودية الجزائر
شبيبة الساورة
-
x
18:00
-
وفاق رياضي سطيف
شباب رياضي بلوزداد
-
x
19:00
-
إتحاد بسكرة
كأس فرنسا
بورج بيروناس
-
x
19:30
-
مارسيليا
سوشو
-
x
22:05
-
باريس سان جيرمان
كأس ألمانيا
بادربورن
-
x
19:30
-
بايرن ميونيخ
باير ليفركوزن
-
x
21:45
-
فيردر بريمن
كأس الإتحاد الإنجليزي
برمنجهام سيتي
-
x
21:45
-
هيديرسفيلد تاون
سوانزي سيتي
-
x
22:05
-
نوتس كاونتي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/6/2018 7:30:06 AM