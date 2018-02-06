مشادة بين نائب ورئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية بسبب وجود "المحمول" في المدارس



وقال "بركات"، في لقاء مع قناة LTC الفضائية، إن وجود الهاتف مع الطالب يشتت تركيزه، ويجب منعه، بينما رد "الشامي"، قائلا إنه يجب استخدامه في التطبيقات الحديثة الجيدة بدلا من منعه.



وهاجم الشامي، عضو مجلس النواب، وقال له: "أنا مش عارف إنت عضو لجنة البحث العلمي في البرلمان إزاي؟؟ إنت بتقف ضد العلم"، ليرد عليه النائب بحدة: "هو الواتس علم"، فأجابه: "أه.. أمال هما وصلوا ليه إزاي؟؟".

نشبت مشادة كلامية بين فايز بركات، عضو مجلس النواب، وحسن الشامي، رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية، بسبب مطالبة الأول بسن قانون لمنع وجود الهاتف المحمول مع الطلبة في المدارس.