لاس بالماس يقتنص فوزا مثيرا من مالاجا في الليجا الإسبانية

اقتنص لاس بالماس فوزا قاتلا (1-0)، في الدقيقة الأخيرة، من براثن ضيفه مالاجا، لحساب الجولة الـ22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وظلت شباك الفريقين نظيفة، حتى الدقيقة 90، عندما تلقى الكرواتي الشاب، آلين هليلوفيتش، كرة عرضية في منطقة الجزاء، ليضعها على يمين حارس مالاجا، متذيل الترتيب.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد لاس بالماس، إلى 17 نقطة، في المركز الـ19، قبل الأخير، فيما تجمد مالاجا في ذيل الجدول، عند 13 نقطة.