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باحثة تزعم: "أتحدى العالم كله إن حد صعد للقمر".. و"كريمة": "هنكذب القرآن؟"

الثلاثاء 06/فبراير/2018 - 05:40 ص
باحثة تزعم: أتحدى العالم كله إن حد صعد للقمر.. وكريمة: هنكذب القرآن؟
الباحثة سناء زيادة
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نعيم يوسف
 
زعمت الباحثة سناء زيادة، أنه لا يوجد شخص صعد إلى القمر، مضيفة: "وأتحدى العالم كله إن حد صعد للقمر".

وأضافت "زيادة" في لقاء مع برنامج "مع منال أغا"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أنه لا يوجد فراغ، ورحلة الصعود للقمر "اتعملت مرة ولا مرتين" لافتة إلى أن "درجة حرارة سطح القمر عالية جدا، وبالتالي فأين هي "البدل" التي تتحمل درجة الحراة الشديدة أو الصقيع".

من جانبه، رد الدكتور أحمد كريمة، بأن هناك إمكانية للتنقل والصعود إلى الفضاء، وكان الجن يصعد لكي يسترق السمع، مضيفا: "هنكذب القرآن؟".
المزيد عن: منال باحثة الصعود للقمر الحدث اليوم
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