مبروك عطية: الاستخارة تكون في الأمور المبهمة فقط





وأضاف "عطية" في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "mbc مصر" الفضائية، أن الاستخارة تكون في الأمور المبهمة فقط.



وتابع الداعية الإسلامي، أنه إذا تقدم عريس لابنتك لا تقوم بصلاة استخارة، بل اذهب إلى منزله وشاهد كيف يعامل أمه، وادرسوه.



ولفت إلى أن الاستخارة تكون "قبل كتب الكتاب بساعة، ولو هيستجيب دعائك هيبوظها في أقل من ثانية، ولازم تعمل الدراسات والبحوث"، مشددا على أن الاستخارة سنة وليس واجب.



أكد الشيخ مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن كل شيء له دراسة ونتيجته معلومة، لا تُصلى له استخارة.