تعرف على أسعار تذاكر حفل على الحجار بساقية الصاوي





يحيي المطرب على الحجار، حفلاً غنائيًا ضخمًا على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوى فى الزمالك السبت 10 فبراير.









وطرحت تذاكر حفل المطرب على الحجار بخمسة فئات وهى 80 و100 و110 و120 و130 جنيها.









يبدأ حفل الحجار الساعة السابعة مساءً، فى حضور عدد كبير من عشاقه ومحبيه .









ويقدم عددًا من أشهر أغنياته من أبرزهم: "عارفة" و"عم بطاطا" و"قالوا زمان" و"من غير ما تتكلمى" و"سمرة وبعيون كحيلة" و"مكتوبالى".







