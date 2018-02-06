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جنوى يهزم لاتسيو في الوقت القاتل بالدوري الإيطالي

الثلاثاء 06/فبراير/2018 - 05:11 ص
جنوى يهزم لاتسيو في الوقت القاتل بالدوري الإيطالي
جنوى
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وكالات
 

صعق جنوى مضيفه لاتسيو،الإثنين، بفوز قاتل بهدفين لواحد في المباراة التي احتضنها ملعب الأوليمبيكو بالجولة الـ23 في الدوري الإيطالي.

 

بهذه الخسارة تجمد لاتسيو عند 46 نقطة في المركز الثالث فيما رفع جنوى رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث عشر.

 

بادر الضيوف بالتسجيل (ق55) بواسطة جوران بانديف، لكن أصحاب الأرض أدركوا التعادل بعدها بأربع دقائق.

 

وحينما ظن الكل أن المباراة ستنتهي بالتعادل ظهر دييجو لاكسالت لاعب جنوى ليضع هدف الفوز (ق92).

 

بهذه الخسارة تجمد لاتسيو عند 46 نقطة في المركز الثالث فيما رفع جنوى رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث عشر.

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